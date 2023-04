Menina de 12 anos rouba carro do pai e viaja 640 km com amiga

Antes disso, as duas crianças tinham sido vistas pela última vez na cidade delas, Lake Butler, na Flórida. Em seguida, segundo as autoridades, viajaram pela estrada Interestadual 10, em direção à Louisiana.

O vice-chefe, capitão Lyn Williams, do Gabinete do Xerife do Condado de Union, disse que o departamento tinha informações de que as meninas poderiam estar viajando para “encontrar alguém que conheceram online“. Não está claro quem era essa pessoa, nem quantos anos tinha.

Alertas foram emitidos com o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas da Flórida, Geórgia, Alabama e Louisiana, com atenção especial às áreas ao redor de Baton Rouge, Louisiana, segundo o capitão.

As autoridades informaram que nenhum adulto estava junto com as meninas, quando elas se entregaram, ao ver o alerta, em um posto de gasolina do Alabama.

Na mesma tarde, o Gabinete do Xerife do Condado de Union anunciou que o alerta havia sido cancelado e que as meninas haviam sido encontradas em segurança em Bayou La Batre, a cerca de 640 km de sua cidade de origem. Várias agências procuraram pelas meninas, incluindo o FBI e o Departamento de Polícia da Flórida.