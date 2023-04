Menina de 14 anos é vítima de estupro coletivo de colegas; veja o caso

Uma adolescente de 14 anos sofreu um estupro coletivo após ser convidada para andar a cavalo, em Silvânia, no centro goiano. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos do crime estudavam na mesma escola da vítima. A adolescente foi abandonada bêbada nesse sábado (15/4). Ela foi socorrida e levada para o Hospital Municipal da cidade com ferimentos nas partes íntimas e sangramento intenso.

O crime ocorreu na noite de sexta-feira (14/4), na zona rural da cidade, após o fim da aula do grupo. Câmeras de segurança registraram o momento em que a garota sai com os meninos. Veja as imagens:

De acordo com a polícia, um dos suspeitos é maior de idade e companheiro de cavalgada dos outros três adolescentes. Ele ajudava a cuidar dos animais. Nesse domingo (16/4), o jovem passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.