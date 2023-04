Menina que teve rosto desfigurado por agressões recebe alta da UTI

A menina de 4 anos que chegou a parar em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após ter o rosto desfigurado em uma sessão de violência, já está em uma enfermaria no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), na capital goiana. As suspeitas do crime são a mãe a e madrasta da criança, que seguem presas em Morrinhos, no sul do estado.

A criança passou por cirurgia para correção das fraturas nos dois antebraços na última sexta-feira (31) e, agora, segue o tratamento na enfermaria da unidade, segundo o Hugol. A mãe e a madrasta da menina foram presas no dia 28 de março, por tentativa de homicídio. Em um vídeo é possível ver que a criança está com a cabeça e os braços inchados e com ferimentos. Veja o vídeo:

De acordo com a Polícia Civil, a menina teve fraturas, um coágulo na cabeça e sinais de queimadura. Ela segue internada no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), na capital goiana, mas já tem estado de saúde regular, está consciente e respira sem ajuda de aparelhos.