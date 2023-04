Menino de 4 anos encontrado morto na boca de jacaré foi jogado com vida em lago pelo pai

A busca pelo menino começou após o corpo de sua mãe ser encontrado. Taylen foi descoberto sem vida entre as mandíbulas de um jacaré perto de São Petersburgo, na Flórida, Estados Unidos. Um policial atirou contra o animal para recuperar o corpo da criança. O chefe de polícia de São Petersburgo, Anthony Holloway, disse: “Lamentamos que tenha que terminar dessa maneira”.

- Publicidade-

Enquanto isso, o corpo da mãe do menino, segundo os policiais, foi encontrado em seu apartamento na quinta-feira (30) em uma “cena muito violenta”. Debaixo de sua cama, uma impressão digital ensanguentada foi encontrada em uma garrafa de limpeza que havia sido deixada lá “intencionalmente”. Uma estampa de sapato ensopada de sangue também foi encontrada no chão do banheiro.

O acusado foi preso depois de procurar um hospital por ferimentos nos braços. As autoridades alegam que seus ferimentos são “consistentes com ferimentos causados durante um ataque com faca”. A polícia alega que ele viajou para o Lago Maggiore antes de chegar à casa de sua mãe e jogou seu filho no lago enquanto ele ainda estava vivo. Jeffrey e Taylen foram vistos pela última vez em 29 de março, por volta das 5h30. Uma verificação de bem-estar foi convocada pela família de Jeffrey no dia seguinte, quando eles não conseguiram contatá-la.

Um porta-voz da defensora pública do Sexto Circuito Judicial, Sara Mollo, disse em um comunicado: “Devido às alegações extremamente sérias em torno dessas trágicas perdas, nossa investigação está atualmente focada na coleta de informações sobre os fatos e circunstâncias do caso, bem como o estado mental de nosso cliente”.