Michael Jackson faz imagem impressionante da enchente na capital acreana

O cinegrafista Antonio Lisboa, o popular Michael Jackson, publicou neste domingo (2/4), em uma rede social, um vídeo onde mostra parte da cidade de Rio Branco tomada pelas águas do Rio Acre.

A imagem mostra as luzes acesas em várias partes da capital acreana, enquanto em outras a escuridão é total. Vários bairros alagados estão sem energia elétrica para evitar acidentes.

Michael disse ao ContilNet que o vídeo foi produzido no começo da noite deste sábado ((1/4). Produtor de maior parte das imagens exibidas pela TV Rio Branco, uma das mais antigas do Acre, é um dos cinegrafistas mais conhecidos do estado. Atualmente ele trabalha na Secretaria de Comunicação do Acre (Secom).