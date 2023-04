Michelle Bolsonaro comete gafe e diz amar ‘cidade’ Pernambuco; vídeo

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro cometeu uma gafe em um vídeo gravado no qual chama de “cidade” o estado de Pernambuco. O vídeo foi feito durante um evento de recepção ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em seu retorno ao Brasil.

Bolsonaro voltou ao Brasil após passar três meses nos Estados Unidos na última quinta-feira, 30. No retorno, o ex-presidente foi saudado por centenas de apoiadores no aeroporto e na sede do PL, onde discursou elogiando a oposição no Congresso e se defendeu de investigações que estão em curso contra ele.

O vídeo foi gravado e publicado pelo deputado estadual Coronel Alberto Feitosa (PL-PE) em seu Instagram.

“Beijo Pernambuco. Eu amo essa cidade”, disse Michelle.

Veja o momento no compilado abaixo: