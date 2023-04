Michelle vota a favor de emenda que aumenta valor dos plantões dos técnicos da Saúde

Mesmo como líder do governo Gladson Cameli, a deputada Michelle Melo (PDT), votou a favor da emenda dos parlamentares Edvaldo Magalhães (PCdoB) e Adailton Cruz (PSB), que pediam a inclusão dos servidores que ocupam cargos técnicos na Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) no Projeto de Lei que concede aumento dos valores de plantões extras aos servidores da saúde. A decisão da parlamentar causou um desconforto entre os seus pares por ser líder do governo Gladson Cameli.

O projeto enviado pelo Poder Executivo aumentou em 30% os valores apenas para servidores dos Grupos 1, 2 e 3, no entanto, os técnicos da pasta foram deixados fora.

- Publicidade-

Durante a votação no plenário, a líder do governo Michelle Melo surpreendeu a todos ao contrariar a base governista e votar a favor da emenda proposta pelos parlamentares de oposição.

“Venho aqui nessa tribuna não como líder, mas como servidora da saúde. Nós temos plena consciência da realidade dessas pessoas, que fazem o trabalho mais árduo do hospital e não recebem nem R$ 80 por plantão”, disse a deputada.

Além de Michelle, apenas o deputado Eduardo Ribeiro acompanhou a emenda. Com a rejeição, o texto original foi aprovado e os técnicos seguem fora do aumento. O projeto vai agora à sanção do governador Gladson Cameli.