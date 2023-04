Militar acusado de pelo menos 4 estupros é preso no Acre após manter mulher em cárcere por 3 dias

O suposto militar afastado do Exército, identificado como Enio Rodrigo Pinheiro Pedrosa, 40 anos, foi preso acusado de vários estupros na noite desta quarta-feira (5), no Conjunto Universitário, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Ênio é acusado de pelo menos 4 estupros praticados em Rio Branco. O último caso aconteceu em um posto de combustível localizado no bairro Tucumã, quando Enio estava bebendo com a vítima e, ao perceber que ela já estava totalmente fora de si, a levou para casa dele e teve relação sexual com a mulher de forma forçada. Mesmo a vítima pedindo para que ele parasse, ele não parou e a machucou até sangrar.

- Publicidade-

Após abusar sexualmente da mulher, o acusado não deixava mais a vítima retornar para a casa dela, deixando-a em cácere privado por pelo menos 3 dias. Ao sair, a mulher procurou uma delegacia e denunciou o caso.

A polícia tomou o depoimento da vítima e encaminhou a mulher para passar por exames de delito e conjunção carnal, que deu positivo. Foi feito uma investigação minuciosa e Ênio foi preso quando chegava em casa na rua Aquário no Conjunto Esperança.

Diante dos fatos, foi cumprido o mandado de prisão contra Ênio por estupro e, em seguida, ele foi encaminhado a Delegacia da Mulher, onde foi ouvido pela delegada e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde terminará o processo do cumprimento do mandato de prisão.