Ministro de Lula diz que grilagens em terras no Acre precisam ser investigadas

Neste sábado (29), o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, fez um comentário durante um ato político do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), na cidade de São Paulo, em que afirmou que o grupo não deveria ser investigado, mas sim, a grilagem de terra em lugares como o Acre.

O evento contou com a participação de diversos políticos e figuras da esquerda, entre eles o deputado estadual Eduardo Suplicy (PT), a vereadora Elaine Mineiro (PSOL), do mandato coletivo Quilombo Periférico, o deputado estadual Simão Pedro (PT), entre outros.

Na ocasião, o ministro afirmou não existir ocorrência que justifique a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do MST. “O protesto foi feito, entregue a pauta, não tem o que investigar. Não tem uma irregularidade, até porque não temos nenhum convênio irregular com o MST”, salientou Teixeira.

Invés disso, ele mencionou a questão da grilagem de terras em alguns pontos dos estados do norte, como o Acre. “Se é para investigar, tem que investigar a grilagem de terras ocorrida no governo passado no sul do Pará, no sul do Amazonas, no noroeste do Acre e no Matopiba”, finalizou.

CPI

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), realizou atos de ocupação em abril, mês que marca o aniversário do massacre de Eldorado do Carajás, em 1996, situação que 19 trabalhadores sem terra foram mortos pela Polícia Militar.

Os locais que haviam sido ocupados pelo MST já foram liberados, isso, depois de negociações com o governo federal. No entanto, a partir desse fato, alguns deputados de direita instituíram a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o MST.