Ministro do STF, Fachin chega ao Acre e é recebido por Gladson e magistrados; FOTOS

Um dos decanos do Superior Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin chegou ao Acre na manhã desta quinta-feira (20) e foi recebido pelo governador Gladson Cameli, pela presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Regina Ferrari, e os demais magistrados da Corte.

O ministro cumpre agenda no Acre para receber uma série de homenagens concedidas pelo Tribunal de Justiça do Acre e pelo Tribunal Regional Eleitoral.

- Publicidade-

Fachin, que já foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), será agraciado com a Ordem do Mérito do Judiciário e condecorado com a Medalha do Mérito da Justiça Eleitoral.

Quem é Edson Fachin?

Ministro do Supremo Tribunal Federal. Formado pela Universidade Federal do Paraná. Mestre e Doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC/SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo); pós-doutorado pelo Ministério das Relações Exteriores do Canadá.

Foi Professor Titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da UFPR (Universidade Federal do Paraná); advogado, com atuação especial em consultoria de Direito Privado e arbitragem. Foi professor da PUC-PR; foi professor convidado da UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da PUC/RS, da UNESA, da Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, Espanha.

Foi procurador do Estado do Paraná e membro do IBDCivil e do IBDFam; é membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, da Academia Paranaense de Letras Jurídicas, do IAB (Instituto dos Advogados Brasileiros), do IAP (Instituto dos Advogados do Paraná); atuou como membro da comissão do Ministério da Justiça sobre a Reforma do Poder Judiciário; como colaborador no Senado Federal na elaboração do novo Código Civil brasileiro; em 2012, cumpriu período anual sabático como pesquisador do Instituto Max-Planck, de Hamburgo (1º semestre), e como Professor visitante da Dickson Poon Law School, do King’s College, Londres (2º semestre); foi membro do Instituto de Altos Estudos da UFMG e da Associação Andrès Bello de juristas franco-latino-americanos; autor de diversas obras e artigos.