Miss Acre 2022, Juliana Melo, abre o jogo ao ContilNet e revela namoro com Guido Vilhamor

A empresária e Miss Universo Acre 2022, Juliana Melo está vivendo um novo romance. A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet Notícias descobriu que aos amigos mais íntimos ela apresentou o cirurgião plástico Guido Vilhamor, como seu namorado.

Após uma publicação de Guido no Instagram, tentamos contato com Juliana, porém a empresária não quis falar sobre o assunto no momento.

- Publicidade-

Nesta quinta-feira, 27, o cirurgião plástico não resistiu ao famoso tbt, que em inglês significa throwback thursday, traduzida para o portugues é conhecida “retorno a uma quinta-feira”, com um post onde troca carícias com a miss.

Este colunista entrou em contato com Juliana que revelou que estão juntos. O novo casal também já circula publicamente por aí. Eu já tô adorando esse casalzão da por***. Felicidades!

Juliana Melo deixa o reinado no dia 26/05 onde passa a faixa e coroa para a nova Miss Universo Acre 2023, o evento será realizado pela promoter e coordenadora do concurso no Acre, Meyre Manaus. Atualmente Juliana tem dedicado suas redes a carreira de influenciadora e empresária, onde é dona da @loja_mozi.