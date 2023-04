Miss Acre 2023: organização revela data do evento no estado; veja detalhes

A organização do Miss Universo Brasil divulgou a data do concurso Miss Universo Acre 2023. Nas redes sociais, a equipe revelou todas as datas das etapas estaduais: “Até o dia 10 de junho, conheceremos todas as nossas candidatas”, explicou a equipe em legenda no Instagram.

No Acre, o evento vai acontecer no dia 26/05, de acordo com a organização nacional do concurso. A coordenação no estado é de responsabilidade da promoter Meyre Manaus.

Após dois reinados dos anos 2021 e 2022, a empresária e influenciadora Juliana Melo, natural de Cruzeiro do Sul, passa a faixa para sua futura sucessora.