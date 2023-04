Moisés Diniz anuncia saída do Solidariedade e diz que sigla busca federação com PDT e PSB

O ex-presidente do Solidariedade no Acre, Moisés Diniz, candidato a deputado estadual derrotado nas últimas eleições (1.848 votos), anunciou em nota pública, em suas redes sociais, que não responde mais pela presidência da sigla desde 31 de março deste ano.

Diniz informa que dirigentes da nacional nomearam uma comissão estadual provisória para coordenar as tratativas de possível formação de uma Federação, entre o Solidariedade, Partido Decrático Trabalhista (PDT) e Partido Socialista Brasileiro (PSB).

Em nota, o líder político pede desculpa “por não ter conseguido entregar um partido do tamanho que o Acre merecia”, ao justificar que a “história mostrará as dificuldades” que será biografada com os relatos do Solidariedade nas eleições de 2022.

“Quero informar que, desde 31 de março de 2023 (quando expirou o prazo de validade da ata de nomeação provisória), não sou mais presidente estadual do SOLIDARIEDADE do ACRE. Quero agradecer à direção nacional e aos militantes do Acre, por toda a acolhida que recebi e dizer que foi bom o tempo em que convivemos juntos. Qualquer assunto vinculado ao solidariedade do Acre, deve ser através da referida comissão pelos seguintes contatos: [email protected] ou pelo telefone: (11) 3053-4719”, escreveu.

Por fim, Diniz afirma que estará avaliando pelas próximas semanas se fica ou não sem partido, já que – segundo ele -, foco agora é o “trabalho institucional que o governador Gladson Cameli o delegou: cuidar da Ciência”. “Minha gratidão a todos os amigos do Solidariedade do Acre e do Brasil. Que Deus siga abençoando a luta de vocês”, encerrou.