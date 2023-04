Morador da Gameleira há 40 anos diz que Rio Acre já apresenta sinais de vazante: “Experiência”

Na manhã deste sábado (01) a equipe do ContilNet foi até a Gameleira, onde mostrou a situação do local com a cheia do Rio Acre. O afluente registrou 17,59 metros na medição feita às 15h de hoje.

Em conversa com o seu Elias, que mora em frente à Gameleira a pelo menos 40 anos, ele afirma as águas do rio subiram rápido nas últimas horas, mas que não pretende sair de casa, pois acredita que logo o rio começará a vazar. Segundo o morador, ele já percebe os sinais que demonstram que está próxima a vazante do afluente.

“Eu acho que já vai baixar, porque vemos espuma descendo. É um sinal, quando começa a baixar as espumas aparecem. É a experiência que a gente tem. Quando descendo balseiro é porque está subindo. Quando começa a aparecer espuma é porque está baixando.

Seu Elias está abrigado em um restaurante que fica na frente da casa dele. Na janela do abrigo, ele vê a casa completamente inudada ao fundo.

Durante a manhã deste sábado o rio teve uma subida repentina, surpreendendo as previsões que apontavam para uma possível vazante ainda hoje. Às 6h registrou 17,49m, desde então, subiu dez centímetros, avançando ainda mais sobre a Gameleira e bairros próximos.