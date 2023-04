Morador de Sena Madureira relata dificuldades por causa da enchente

O diarista Edinaldo Liberalino, residente no bairro Praia do Amarílio, em Sena Madureira, teve que sair mais uma vez de sua residência em face da enchente do Rio Iaco em 2023. Há 16 anos, ele mora juntamente com a esposa e sete filhos na Praia do Amarílio, um dos bairros mais afetados pelas cheias.

Durante todo esse tempo, Edinaldo relata que foram poucos os anos em que não precisou sair de casa. “O sofrimento aqui é grande. No ano passado, ficamos mais de um mês no abrigo público. Nesse ano, tivemos que sair novamente. Ainda bem que passamos um tempo menor no abrigo. É muito ruim. As poucas coisas que a gente consegue, acaba perdendo na mudança”, comentou.

Ele disse que o sonho da família é se mudar para um local seguro, onde a enchente não atinge, entretanto, até hoje não conseguir juntar recursos para comprar um terreno em outro lugar. “Eu sou diarista, minha mulher não tem emprego, então, fica difícil comprar uma área em terra firme. Esperamos pelos nossos representantes, porém, muitos deles só aparecem aqui em época de eleição”, acrescentou.

Edinaldo Liberalino também reclamou sobre as condições de higiene do local. “Quando retornamos pra casa, o mau cheiro ainda estava terrível por conta da vazante”, completou.

Outras famílias também enfrentam a mesma dificuldade.

Os moradores conclamam ao prefeito de Sena Madureira e demais autoridades que possam construir casas populares para a retirada dessas famílias das áreas de risco.