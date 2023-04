Moradora do Bairro da Paz que perdeu tudo nas enchentes ganha prêmio do AcreCap

Após passar por um momento difícil ao perder quase tudo com a enchente do igarapé São Francisco, no último mês, no bairro da Paz, Bernadete faturou R$ 10 mil no AcreCap Legal.

A acreana foi contemplada no sorteio do domingo (09) e assinou o título de capitalização em nome do filho, Vitor Manuel.

“A gente passou por um momento muito difícil de alagação e a gente tá precisando muito desse dinheiro. Perdemos muitos móveis dentro de casa. Com esse prêmio a gente vai poder restituir o que a gente perdeu”, disse Bernadete em entrevista à premiação.

Veja o depoimento da moradora: