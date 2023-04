Moradores de Cruzeiro do Sul capturam arraia de mais de 50kg; veja vídeo

Nesta quinta-feira (20), um morador gravou o momento em que dois homens carregavam uma arraia. Segundo eles, o animal teria sido pego às margens do Rio Juruá e chegava a pesar mais de 50kg.

Eles carregam a arraia com certa dificuldade, várias pessoas chegam para ver e se surpreendem com o tamanho. “Desse tamanho nunca tinha visto”, comentou um dos populares, admirado.

As imagens foram capturadas no município de Cruzeiro do Sul e é comum encontrar essa espécie nos rios acreanos, que conseguem facilmente se camuflar junto ao folhiço das águas.

VEJA VÍDEO: