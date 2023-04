Moradores fecham trecho da BR-364 em protesto contra péssimas condições da rodovia

Os moradores da Baixa Verde fecharam a BR-364 nas proximidades das Quatro Bocas, em protesto contra o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), na manhã desta quinta-feira (13).

Os manifestantes protestam contra a demora do órgão na reconstrução do trecho da rodovia, no Quinauá, que rompeu após a forte chuva do dia 24 de março. Desde então o acesso para Rio Branco tem sido através do município de Senador Guiomard, pela 317.

- Publicidade-

Os moradores relatam os prejuízos causados pelo bloqueio, que vão do aumento no preço do transporte coletivo à demora na viagem.

Em nota, O Dnit alegou que a demora na recuperação da pista se dá devido às chuvas.