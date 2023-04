Moraes dá 48h para secretaria do DF dizer se é ‘conveniente’ transferir Anderson Torres para hospital psiquiátrico

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal informe “se entende conveniente” a transferência do ex-ministro da Justiça Anderson Torres para um hospital psiquiátrico.

O prazo dado por Moraes é de 48 horas.

A ordem do ministro, emitida nesta sexta-feira 28, acontece após Torres alegar que teve “lapsos de memória e dificuldades cognitivas” causadas pela prisão e por isso forneceu senhas inválidas de seu celular à Polícia Federal — dados necessários para prosseguir as investigações sobre o envolvimento dele nos atos golpistas de 8 de Janeiro.

Ainda no despacho, Moraes pede à pasta que informe se o Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar do DF, onde o ex-ministro está preso desde 14 de janeiro, se “possui as condições necessárias para garantir a saúde do custodiado [Anderson Torres], especificando as providências que já foram/devem ser adotadas” e “se entende conveniente a transferência para hospital penitenciário”.