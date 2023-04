Moraes pede que DF avalie se precisa transferir Anderson Torres para hospital

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu 48 horas para que a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal informe se tem as condições necessárias para garantir a saúde de Anderson Torres, e se acha que é “conveniente a transferência para hospital penitenciário”.

Na decisão desta sexta-feira, Moraes leva em consideração os argumentos apresentados pela defesa de Torres ao STF nos últimos dias envolvendo o quadro de saúde do ex-ministro da Justiça, assim como o laudo psiquiátrico incluído pelos advogados no processo.

- Publicidade-

Por isso, o ministro determinou que a Secretaria diga se o Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar, onde Torres está preso, “possui as condições necessárias para garantir a saúde do custodiado, especificando as providências que já foram/devem ser adotadas”, e “se entende conveniente a transferência para hospital penitenciário”.

O hospital penitenciário do DF fica dentro do complexo da Papuda, local onde outros presos pelo 8 de janeiro estão custodiados.

Na segunda-feira, a Polícia Federal adiou o depoimento do ex-secretário de Segurança Pública do DF devido ao “agravamento do quadro de saúde psíquico” dele. Um laudo atestou que Torres sofreu uma piora no quadro depressivo após Alexandre de Moraes decidir mantê-lo preso, na semana passada.

Torres está preso desde que voltou aos Estados Unidos, após os atos golpistas de 8 de janeiro. Na época dos atentados contra a sede dos três poderes, Ele era responsável pela Segurança Pública do Distrito Federal e estava em viagem com a família nos Estados Unidos.