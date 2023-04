Morre Dona Carmem Costa, mãe do cantor Leonardo, aos 85 anos

Dona Carmem Costa, mãe do cantor Leonardo, morreu aos 85 anos, neste sábado. A notícia foi confirmada pela nora e esposa do sertanejo, Poliana Rocha, nos stories do Instagram. Segundo Poliana, a mãe do artista estava em Goiânia quando sofreu um infarto e não resistiu.

“Leo fez uns exames de sangue e eu estava indo no médico levar os exames com ele. Na hora que a gente estava a caminho do médico, nós fomos surpreendidos por uma ligação da minha cunhada falando que minha sogra tinha tido um infarto”, disse Poliana.

“Nós desviamos do caminho e viemos até o apartamento dela. Depois de 45 minutos tentando reanimá-la, infelizmente, com muita dor no meu peito, a minha sogra veio a falecer”, comunicou.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de dona Carmem Costa, 85 anos, mãe do cantor Leonardo. Uma mulher forte que sempre teve como missão de vida manter sua família unida. Ela deixa filhos,netos e bisnetos. Nossos sinceros sentimentos a toda família Costa”, publicou a equipe de Leonardo no Instagram.

Casa de Apoio São Luiz. Carmem Costa era fundadora e administrava a casa na Região Metropolitana de Goiânia que oferecia tratamento para pessoas com câncer — fornecendo alimentação, estadia e transporte. Essa era uma forma de homenagear o filho Leandro, que morreu vítima da doença.

Homenagem à Carmem Costa O filho de Leandro, Leandro Mota da Costa, postou story homenageando a avó após a morte.