Morre o servidor púbico Jessé Lauro, filho mais velho do cantor acreano J. B. Costa

Será sepultado hoje em Rio Branco (AC), o servidor público estadual aposentado Jessé Lauro Rodrigues da Costa, falecido aos 67 anos idade na quinta-feira (14). Na semana passada, ele sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Levado a um hospital local, com o diabetes descontrolado, acabou não resistindo e veio a falecer. Seu corpo está sendo velado na Funerária São João Batista, na rua Isaura Parente, Bosque.

Nascido em Rio Branco, Jessé Lauro era o filho mais velho do cantor e compositor acreano J. B. Costa, o Jofre Barbosa da Costa, também já falecido. Morador do Conjunto Mascarenhas de Moraes, na capital era conhecido entre amigos e vizinhos por seu amor ao clube do coração, o Vasco da Gama, e por entoar com frequência as músicas que o pai eternizou. Jessé Lauro era formado em Administração.