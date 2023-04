Morre Régis Cabral, um dos ex-combatentes fundadores do grupo Selva 90

Em 2015, um grupo de 125 soldados veteranos do exército no Acre, chamado Selva 90, resolveram se reencontrar após anos para confraternizar e relembrar o passado. O primeiro encontro teve mais de 250 pessoas entre familiares e amigos dos militares. Desde então, as reuniões eram frequentes e o grupo se via quase sempre.

Na tarde desta sexta-feira (14), Régis Cabral, um dos fundadores mais conhecidos do grupo morreu em decorrência de complicações de um câncer no pulmão, na Fundação Hospital de Rio Branco.

Conhecido pelo bom humor e alegria, Régis sempre trabalhou com lanches e era o cozinheiro das festas e reuniões do grupo. Ao ContilNet, Chafic Ossame, que também faz parte do Pedra 90, falou sobre a relação forte que tinha com Régis.

“Toda confraternização ele estava presente. Ele sempre gostou de cozinhar. Não tinha tempo ruim para ele. Com chuva ou com sol ele estava na ativa”, disse o amigo emocionado.

Prestes a completar 52 anos, Régis já vinha sofrendo com comorbidades. Há algum tempo, ele havia perdido uma perna por conta de complicações de algumas doenças.

O velório de Sérgio acontece nesta sexta-feira (14), a partir das 17h30, na capela Bom Jesus, na rua Isaura Parente. Os amigos e integrantes do Selva 90 organizam uma homenagem para Régis, que deverá acontecer no sábado (15), pouco antes do sepultamento.