Morte de cantora, tiroteio em escola e outras; veja as mais lidas do ContilNet

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

URGENTE: cantora Nayara Vilela morre aos 32 anos

A cantora e compositora Nayara Vilela, de 32 anos, foi encontrada morta com tiro no peito, na noite desta segunda-feira (24), em sua residência no bairro Placas, em Rio Branco (AC).

Cantor que teve show cancelado no Acre já estava em Rio Branco quando soube da decisão

Quando a Comarca do município de Tarauacá cancelou o show do cantor Renanzin Pressão, que estava previsto para acontecer na noite desta segunda-feira (24), na Praça Alton Furtado, durante as comemorações dos 110 anos do município, o cantor já havia desembarcado no Aeroporto de Rio Branco e aguardava em um hotel da capital.

TERÇA-FEIRA

Agressões, ciúmes e chamada de vídeo: empresário conta como foi a morte de Nayara Vilela

O ContilNet obteve com exclusividade o depoimento do empresário Tarcísio Araújo da Mota, mais conhecido como Tarciso Som, sobre a morte da cantora e compositora Nayara Vilela, morta com um tiro no peito, na noite desta segunda-feira (25).

Guerra de facções: tiroteio provoca terror em escola militar de Rio Branco; VÍDEO

Moradores do Conjunto Habitacional Cidade do Povo e alunos do Colégio Militar Wilson Barbosa, como também da Escola Ester Maia de Oliveira, viveram momentos de pânico na manhã desta terça-feira (25), após ataques de membros de uma facção criminosa nas quadras 6 e 9 do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

QUARTA-FEIRA

Familiares e amigos se despedem de Nayara Vilela em velório em Sena Madureira; artista será sepultada em SP

Muitos amigos e familiares compareceram ao velório da cantora Nayara Vilela na noite desta terça-feira, 25, em Sena Madureira (AC). A cerimônia, aberta ao amigos e familiares, acontece até a manhã desta quarta-feira (26).

Gladson envia à Aleac proposta de aumento salarial de 20,3% para servidores

O Palácio enviou à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta quarta-feira (26), 10 projetos de leis que modificam os PCCRs de várias categorias, além de realinhar salários de servidores públicos do Estado.

QUINTA-FEIRA

Mãe de Nayara Vilela diz que viu cantora caminhando em cemitério: “Me deu paz”

O velório da cantora Nayara Vilela aconteceu na capela do Cemitério Morada da Paz, nesta quinta-feira (27). Em clima de comoção, a mãe da cantora, Vanuza Cristina Freitas, falou sobre a filha em entrevista exclusiva ao ContilNet.

Sesc abre processo seletivo com salário de mais de R$ 3 mil

O Serviço Social do Comércio (Sesc), abriu inscrições para processo seletivo de nível médio e superior, na cidade de Rio Branco, do dia 27 e 28 de abril de 2023, destinado a diversos cargos para compor o quadro de funcionários.

SEXTA-FEIRA

Gladson sanciona ‘pacotão’ com aumento de salários, novas vagas e reajuste de plantões

Foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (28) a sanção dos projetos de lei aprovados nesta semana na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

URGENTE: STF concede liberdade a bolsonaristas acampados em quartéis no Acre

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, concedeu liberdade provisória aos bolsonaristas acreanos que estavam acampados em frente ao 4º BIS, em Rio Branco. A decisão foi publicada nesta quinta-feira (27) e divulgada pelo jornal A Gazeta do Povo.