Motorista perde o controle do veículo e cai em Igarapé de Rio Branco

O motorista José Plácido Ferreira, 45 anos, ficou ferido após passar mal e cair dentro de uma igarapé na tarde desta quarta-feira (12), próximo a uma ponte que dá acesso aos bairros Triângulo e Taquari, na rua do Passeio, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, José Plácido trafegava em uma van de cor prata pela rua do Passeio no sentido bairro-centro, quando, ao se aproximar de uma curva, passou mal, perdeu o controle do veículo e caiu dentro do igarapé.

Um pastor evangélico que trabalha com parentes da vítima viu o veículo caindo dentro do igarapé, chamou mais duas pessoas e retirou o motorista José Plácido das águas barrentas do igarapé. O igarapé fica próximo ao Rio Acre.

Outras pessoas que passavam pelo local, ao perceberem que era a mesma van que estaria transportando trabalhadores da Prefeitura de Rio Branco, ligaram e pediram ajuda da polícia, ao Corpo de Bombeiro Militar e socorro médico.

Três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se deslocaram até o local, mas moradores já haviam retirado o motorista de dentro da van e viram que não havia mais ninguém no interior do veículo.

Quando os paramédicos chegaram, prestaram os atendimentos de primeiros-socorros e encaminharam José ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável. A vítima estava sentindo apenas dores na região do peito.

A guarnição do Corpo de Bombeiros esteve no local e como não dava mais de ver a van por estar submersa, e também por não ter vítima fatal, voltou para o batalhão. A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos de perícia criminal.