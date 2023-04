MPAC e Conselho Tutelar iniciam cadastramento de crianças autistas em Sena Madureira

O Ministério Público do Acre (MP/AC), por meio do promotor Daisson Teles e o Conselho Tutelar de Sena Madureira estão realizando um cadastramento das crianças diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A meta primordial da iniciativa é saber a quantidade de crianças autistas em Sena Madureira e, a partir daí, buscar, através dos meios legais, melhorias.

Em Sena, muitas famílias vem enfrentando dificuldades já que não há atendimento para esse público no município.

- Publicidade-

No que tange à questão do cadastramento, o Ministério Público está disponibilizando um link, entretanto, quem não tiver acesso a internet pode procurar a sede do conselho tutelar para fazer o procedimento. “A partir desses dados, estaremos buscando melhorias para essas crianças. Precisamos fazer esse mapeamento o quanto antes”, destacou a conselheira tutelar Lays Mayra.

Com o início do ano letivo nas escolas de Sena Madureira essa questão do autismo veio a ser pautada com mais frequência. Vários alunos, tanto do Estado quanto do município, apresentaram laudos médicos com o referido diagnóstico. Além disso, outras crianças também apresentam comportamentos nessa direção e precisam de atendimento com especialista.

Na Câmara Municipal, o vereador Elvis Dany (PP), apresentou um anteprojeto para que a Prefeitura possa conceder um auxílio de 500 reais para famílias com crianças autistas. A proposta está em tramitação e ainda será votada pelos vereadores.

Já o deputado federal Gerlen Diniz (PP), se comprometeu em destinar 500 mil reais de suas emendas para o atendimento de crianças autistas na própria cidade de Sena Madureira. Essa verba deve ser liberada no ano que vem.