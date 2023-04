MSI 2023: quais são os jogadores para ficar de olho

Falta pouco para o início do Mid-Season Invitation (MSI) 2023, campeonato internacional de meio de temporada do League of Legends (LoL). Em 2 de maio, a representante brasileira LOUD faz a estreia contra a europeia G2 Esports. Serão 13 times participando do torneio a ser disputado até 21 de maio em Londres, na Inglaterra, com os melhores jogadores do mundo para acompanhar. Pensando nisso, o ge preparou uma lista com oito atletas para ficar de olho nesta edição do MSI.

Confira a lista de jogadores destaques do MSI 2023: