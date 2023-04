Mulher de Eduardo Costa se refresca na banheira e causa com fio-dental vermelho

No Instagram, onde soma mais de 511 mil seguidores, a mulher de Eduardo Costa adora dividir registros do seu dia a dia com os fãs. Por lá, além de fotos ao lado do cantor e dos filhos, ela também publica imagens de viagens, seus looks estilosos e outros cliques de momentos de lazer.

Mulher de Eduardo Costa causa de fio-dental na banheira

Outro dia, por exemplo, Mariana Polastreli postou uma foto se refrescando em uma banheira luxuosa em Escarpas Do Lago. Esse elegante bairro está localizado em Capitólio, Minas Gerais. A mulher de Eduardo Costa posou toda plena usando um biquíni fio-dental vermelho e causou um verdadeiro alvoroço na rede social.

Além do estilo sedutor, a empresária chamou atenção com seu corpaço espetacular. O decote volumoso e as curvas definidas da loira foram os grandes destaques da publicação. Seu abdômen sarado também não passou despercebido pelos olhos dos internautas mais atentos.

“Pronta para viver cada ciclo da vida da melhor maneira”, escreveu ela, enquanto aproveitava o momento de lazer em grande estilo. No plano de fundo da imagem é possível ver uma piscina e um lago localizado na região.

Em meio aos comentários da publicação, não faltaram elogios e mensagens carinhosas para a esposa do cantor famoso. Na rede social, inclusive, sua foto já recebeu mais de 7 mil curtidas.

“Maravilhosa”, disse a apresentadora Gaby Cabrini, do SBT. “Você é Maravilhosa! Quem conhece sabe o amor de pessoa que é!”, declarou um amigo. “Uma das mulheres mais lindas já vi no Instagram”, escreveu uma seguidora. “Que você continue sendo luz na vida das pessoas”, desejou mais uma internauta.

Confira a foto publicada pela mulher de Eduardo Costa: