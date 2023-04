Mulher é atropelada ao tentar atravessar Via Chico Mendes e fica em estado grave

A pedestre Márcia da Silva, de aproximadamente 50 anos, ficou gravemente ferida após ser atropelada na manhã desta segunda-feira (17), na Via Chico Mendes, no bairro Comara, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Márcia estava tentando atravessar a Via Chico Mendes pela faixa de pedestre, quando acabou sendo atropelada por um carro Mini One, de cor azul, que trafegava sentido bairro-Centro.

Na colisão, a mulher foi arremessada e bateu a cabeça violentamente contra o asfalto tendo um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza grave, uma fratura exposta na perna esquerda e um corte profundo na cabeça.

Populares que passavam no local ajudaram a vítima do atropelamento e ligaram para a polícia e uma ambulância.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local com uma ambulância de suporte avançado e prestou os primeiros socorros a Márcia, que depois de estabilizada foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

O Policiamento de Trânsito também esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia. Após os trabalhos periciais, o veículo foi liberado.