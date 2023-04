Mulher é brutalmente agredida por entrar em ônibus com lata de cerveja

Uma mulher, 51, que trabalha como vendedora de empadas, foi brutalmente agredida por uma passageira dentro de um ônibus em Guarujá, interior de São Paulo, na última quarta-feira (19/4). De acordo com o filho da vítima, a agressão se deu porque ela estava bebendo cerveja no coletivo.

Em desabafo publicado nas redes sociais, Mike Lino contou que o ocorrido se deu por volta das 21h20. Segundo ele, a mãe, Rosilene da Silva Lino, havia tomado duas cervejas e entrou no ônibus segurando mais uma lata.A agressora e o motorista do ônibus teriam se incomodado com o fato de Rosilene estar bebendo no local. Em determinado momento, a passageira começou a agredir Rosilene, empurrando-a. A vítima conseguiu descer do ônibus, mas foi perseguida pela mulher na rua.

Agressão

Imagens de segurança publicadas por Mike Lino nas redes sociais mostram a agressora desembarcando e indo atrás de Rosilene, com o ônibus parado. Depois de agredir a mulher, ela volta ao coletivo e o condutor continua o percurso.

Ainda segundo o rapaz, a vítima recebeu chutes, foi pisoteada e teve o úmero, o nariz e um dedo quebrados. A mulher de 51 anos ficou desacordada até que o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e ela foi encaminhada ao pronto socorro de Vicente de Carvalho.

“Sei que uma pessoa alcoolizada pode ser chata, porém nada justifica essa tentativa de assassinato cometida por essa mulher e auxiliada por esse motorista”, desabafou o filho.

Procurada pelo BHAZ, a Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que o caso está sendo investigado pelo 2º Distrito Policial de Guarujá.