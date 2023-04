Mulher é presa tentando embarcar para Santa Rosa do Purus com quase 1kg de drogas

Policiais civis que atuam na cidade de Manoel Urbano conseguiram evitar a entrada de uma nova carga de entorpecentes no município de Santa Rosa do Purus. Uma mulher foi abordada no exato momento em que se preparava para entrar em um avião com destino a Santa Rosa.

Ela é natural de Sena Madureira e, ao manter contato com os policiais, apresentou contradições em suas respostas, ratificando as suspeitas dos policiais. Ao ser feita uma revista em seus pertences, os investigadores encontraram aproximadamente 1 quilo de drogas (maconha e cocaína).

A jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia de Manoel Urbano para os procedimentos de praxe. Como em Sena Madureira não existe presídio feminino, a acusada deverá ser transferida para Rio Branco.