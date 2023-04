Mulher Melão se descuida e molha o fio-dental branco enquanto bebe água de coco

Deu praia! Mulher Melão, como é conhecida a modelo Renata Frisson, pegou os seguidores de surpresa nesta quinta-feira (13) ao publicar um registro enquanto curtia um dia de praia. A musa foi clicada de forma espontânea e, como sempre, deixou o clima quentíssimo!

Abusando da sensualidade, a musa do OnlyFans investiu num biquíni branco que deixou o bronzeado da musa ainda mais evidente na hora da foto. Enquanto se refrescava com uma água de coco diretamente da fruta, a modelo esquentou o clima logo após curtir um banho de mar!

“Essa mulher é muito poderosa, olha como ela curte a vida”, disse um seguidor da musa no campo de comentários. “Não tem como, ela sabe fazer qualquer um de nós perder a cabeça”, afirmou outro internauta na ocasião. “Linda demais, bronzeado perfeito”, disparou um fã da modelo.

Mulher Melão fala sobre relação com seu corpo após procedimentos estéticos: “Hoje em dia sou mais discreta”

Mudou tudo! Recentemente, Mulher Melão comentou sobre sua decisão de diminuir as próteses de silicone e deixar suas curvas mais “discretas”. Em entrevista à revista Quem, a modelo afirmou que, com a idade, optou por exibir um corpo menos voluptuoso e afirmou que prefere manter uma certa “discrição” em suas curvas atualmente.

“Já não sou mais adolescente para querer ficar fortona. Quis um corpo que me desse mais juventude, me deixasse mais fina. As formas que eu tinha chamavam muita atenção, e hoje em dia sou mais discreta”, contou Melão, afirmando ainda que diminuiu as próteses de silicone de 500 ml para 360 ml.

A modelo ainda comentou sobre o sucesso na plataforma OnlyFans após se tornar um fenômeno com a venda de conteúdo adulto: “Ganho mais do que esperava. Estou bem de vida, o OnlyFans mudou minha vida. Sempre que posso, me dou mimos. Antes, trabalhava muito mais e não ganhava tanto. Hoje, trabalho em casa, mas gosto de fazer viagens para fazer conteúdos diferentes. Esse mês fiz só duas: pra Salvador e outra para Miami”.