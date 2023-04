Mulher passa por cirurgia para retirar bala alojada no clitóris

Uma mulher de 24 anos, da Somália, precisou passar por uma cirurgia de emergência para remover uma bala alojada em seu clitóris. Ela foi atingida acidentalmente enquanto estava em casa.

O caso foi relatado pela equipe que atendeu a paciente ao International Journal of Surgery Case Reports no fim do ano passado. “Até onde sabemos, este caso é único devido à retenção da bala no clitóris”, escreveram os médicos no artigo.

- Publicidade-

Anestesia local

A jovem foi levada às pressas para o Hospital Erdoğan, na capital do país, queixando-se de fortes dores na vagina. Exames de tomografia computadorizada mostraram que o projétil de 2 centímetros atravessou a vulva da paciente e ficou alojado dentro do clitóris dela.

O projétil foi removido cirurgicamente sob anestesia local. Os médicos destacaram que o procedimento precisou ser feito com cuidado extra para não danificar a uretra e a região pélvica da paciente.

A jovem teve alta no dia seguinte, depois de uma avaliação médica constatar que ela não sofreu complicações devido à bala. Ela foi avaliada novamente um mês após a cirurgia, os médicos disseram que estava assintomática e sem intercorrências.