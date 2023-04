Mulher trans é presa traficando drogas em bairro de Rio Branco

A mulher trans identificada pelo nome social Maria Eduarda, 25 anos, foi presa acusada de tráfico de drogas. A prisão ocorreu em uma residência situada no beco da travessa José Joaquim, no bairro Wanderley Dantas, em Rio Branco.

Segundo informações dos policiais militares do RPM do 3° Batalhão, a guarnição estava em patrulhamento de rotina na rua José Florêncio quando avistaram um homem dependente químico em fundada suspeita em via pública. Os militares acompanharam o homem, que entrou na travessa José Joaquim, e flagrou o usuário comprando drogas na residência.

Os militares abordaram o dependente químico e a traficante Maria Eduarda. Com ela, foram encontradas 10 pedras de oxidado de cocaína, 4 trouxinhas de cocaína, 2 papelotes de skunk, 1 balança de precisão e uma quantia de R$ 119,00 oriundo das vendas dos entorpecentes.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e os dois foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), com as drogas e o dinheiro, para serem tomadas as medidas cabíveis.