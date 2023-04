Mulheres são encontradas mortas e com sinais de violência; veja o caso

Dois corpos do sexo feminino foram encontrados nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (12), na Travessa Falcão, no bairro de Águas Claras, em Salvador. As mulheres foram localizadas com sinais de violência e com as mãos amarradas – uma delas estava nua.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local e removeu os dois corpos, que foram encaminhados para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IML). Até o momento é desconhecida a motivação das mortes das vítimas. Também não se sabe se elas foram assassinadas no local ou tiveram seus corpos abandonados na via. A Polícia Civil diz que os homicídios são investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A Polícia Militar informou que, por volta das 04h32, policiais militares da 9ª Companhia Independente da PM (CIPM) foram acionados para averiguar uma denúncia de duas mulheres caídas ao solo, vítimas de disparos de arma de fogo. “No local, a guarnição constatou o fato. Os militares isolaram a área e acionaram o DPT para a realização de perícia e remoção dos corpos”, disse a corporação.

Morte

No último dia 5 de abril, um corpo do sexo masculino foi encontrado em Vista Alegre. Ele era do mototaxista Luís Carlos Silva dos Santos, de 24 anos, que teria sido sequestrado e assassinado por traficantes da própria localidade onde morava por suspeita de ser um “x-9” – termo utilizado para designar aqueles que passam informações para grupos criminosos rivais.

Amigos e familiares do mototaxista, no entanto, afirmam que a vítima não tinha ligação com o tráfico de drogas. Eles dizem ainda que Luís Carlos trabalhava formalmente em uma empresa em um turno e, no oposto, completava a renda transportando passageiros.