Na Aleac, Bittar diz que Governo Lula usa o poder quando convém e pede que Marina seja valente na China

Durante audiência pública na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta quinta-feira (13) – ocasião em que os deputados e lideranças discutiam os embargos feitos pelo Ibama a indústrias madeireiras no Acre -, o senador Marcio Bittar direcionou diversas críticas ao Governo Federal e à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

Para Bittar, o Governo Federal, ao decidir paralisar mais 90% das atividades do setor madeireino Acre, só cumpre a lei quando o convém e para “punir os amazônidas”.

“Vocês usam o poder da lei para os amazônidas, mas não usam esse mesmo poder contra o MST, que invade propriedade, que já disse que vai invadir de novo. E o que diz o governo? Que a questão deles é uma questão social. Ora! Questão social é a nossa que estamos em busca de uma alternativa”, destacou.

“Não venham com esse discurso. Utilizam o discurso a sua conveniência. Vocês são valentes com os amazônidas, que são desprotegidos, frágeis. Mas se o problema de vocês, como disse a Marina Silva, aqui no Acre, que a causa dela é internacional, do planeta, é com a questão ambiental, sejam valentes lá na China. Critiquem a China, que joga 30% de CO² no planeta. Vão ter coragem de enfrentar a China?”, questionou.

Bittar diz ainda que o “governo que venceu está cego por uma mentalidade de zerar o desmatamento da Amazônia”.

“Use qualquer argumento, que não vai adiantar. Nada do que dizemos toca o coração deles. Estão cegos para apresentar para a Europa, que banca as ONGs amigas deles, que contiveram o desmatamento na Amazonica. O ser humano entra em 5º lugar para eles. São 50 anos ouvindo a mesma coisa sem crescimento nenhum”, continuou.

“Se tivéssemos reeleito o governo passado, teríamos condições, com um Senado novo, de mexer nas leis que nos aprisionam e causam tanta dor e multa”, concluiu.

