Na Aleac, deputado diz que roçadores ganham melhor do que servidores da Saúde

Ao defender o reajuste no valor dos plantões emergenciais de servidores da Saúde do Acre, o deputado estadual Adailton Cruz (PSB), na sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) desta quarta-feira (19), comparou os valores das diárias pagas a roçadores de quintal e as técnicos que exercem atividades em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

“Servidores de nível médio, fundamental e técnico recebem hoje um plantão de esmola. Você passar 12 horas em uma UTI para receber R$ 60, é brincadeira! O cabra hoje cobra R$ 200 pra roçar um quintal. Aí você quer comparar com quem está salvando vidas, não dá pra permanecer”, disse o deputado.

A fala do deputado aconteceu com a galeria do parlamento lotada de enfermeiros aprovados no Cadastro de Reserva do concurso da Sesacre, do ano passado, que pedem a convocação total do CR.

Plano de carreira

Adailton declarou ainda na tribuna que deverá protocolar um requerimento para solicitar uma audiência pública para tratar sobre o Plano de Carreira dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde. O deputado informou que a reunião irá servir para que a equipe de governo discuta a reserva orçamentária para criar o plano. “Hoje os cálculos brutos [para implantar as mudanças] são de R$ 250 milhões”, disse Adailton.