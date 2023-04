Na Globo, Roberta Miranda pede por mais cantores LGBTQIA+ no sertanejo

Na tarde do último sábado (1), Roberta Miranda fez uma participação especial no programa Caldeirão com Mion, da Globo, onde aproveitou para lembrar um momento difícil de sua vida e incentivar a diversidade sexual no meio sertanejo.

Em conversa com Marcos Mion, a cantora resolveu se abrir e contou que foi despejada de sua casa em 1981. Além disso, a famosa aproveitou para agradecer a amiga que a acolheu naquele momento difícil de sua vida, a quem deve muito. Segundo a artista, foi na casa dessa amiga que nasceu o seu primeiro contrato.

Durante a conversa com o apresentador do programa, Mion ressaltou a importância de Roberta como precursora do sertanejo feminino, antes mesmo do “feminejo”.

Por isso, a cantora surpreendeu e lembrou a luta que teve para a mulher entrar nesse mundo que, na época, era considerado machista. Inclusive, até hoje ainda é complicado em várias questões.

Roberta Miranda disse que é importante abrir espaço para artistas da comunidade LGBTQIA+

A artista, que se identifica como pansexual, expressou o desejo de ver a inclusão de artistas LGBTQIA+ no sertanejo. Ela afirmou que é importante dar espaço a artistas lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais e assexuais no gênero.

“A Roberta está aqui para abraçar vocês”, disparou a cantora, incentivando a diversidade no sertanejo e lembrando que já existem artistas LGBTQIA+ em outros gêneros musicais.

“Por que não é agora o pessoal LGBTQIA+? Está faltando isso para o mundo sertanejo. Vamos! Nós temos (pessoas LGBTQIA+) no pop, em outros gêneros… Venham para o mundo sertanejo!”, concluiu.