Na janela do quarto, Mulher Melão coloca bumbum na janela e abre com as mãos: “Não gostam?”

A ousada chegou! Mulher Melão, como é conhecida a modelo Renata Frisson, começou a véspera do feriado (06) com muita ousadia para quebrar a internet. A musa do OnlyFans impressionou com um clique de tirar o fôlego e deixou os fãs completamente chocados!

A musa mostrou a escolha de sua lingerie para o público das redes sociais e esquentou o clima enquanto mostrava sua ótima forma na janela do quarto. “Bom dia! É na insatisfação que surge a ousadia, pois assim as pessoas sentem vontade de mudar o que não gostam”, refletiu a modelo na legenda.

- Publicidade-

“Ousadia total, essa Melão me liberta demais”, afirmou uma seguidora nos comentários da publicação. “Tá torturando seus fãs com esse corpão”, disparou outra internauta. “Que jeito bom de começar o dia”, celebrou um fã da musa na ocasião.

Mulher Melão abre o jogo sobre decisão de entrar para o OnlyFans: “Na pandemia”

Sucesso total! Recentemente, a influenciadora Mulher Melão comentou sobre o momento em que decidiu entrar para o OnlyFans e vender conteúdo íntimo. De acordo com sua entrevista ao Gshow, a musa afirmou que tudo aconteceu rapidamente assim que lançou seu perfil e o sucesso foi instantâneo.

“Na pandemia, cancelaram os shows e as presenças VIP, e resolvi experimentar a plataforma. Quando abri a conta, já tinha fã, mesmo sem postagem. Foi uma surpresa porque eu fiquei milionária no OnlyFans muito rápido”, contou Renata.

A modelo ainda falou que o trabalho requer muita criatividade para a produção de conteúdo: “Claro que é muito da minha criatividade, não tenho medo de ousar. Adoro fazer as loucuras sugeridas pelos fãs: já invadi um casamento, já fiz conteúdo em restaurante com estrela Michelin, é desse nível”.

“Ganho mais do que esperava. Estou bem de vida, o OnlyFans mudou minha vida. Sempre que posso, me dou mimos. Antes, trabalhava muito mais e não ganhava tanto. Hoje, trabalho em casa, mas gosto de fazer viagens para fazer conteúdos diferentes. Esse mês fiz só duas: para Salvador e outra para Miami”, afirmou a musa.