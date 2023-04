“Não quero ser taxado como o que não pagou a folha”, diz Gladson ao falar sobre cadastro de reserva

Nesta quarta-feira (12), na apresentação do relatório dos 100 dias de gestão, o governador do Acre, Gladson Cameli, comentou sobre os reiterados pedidos de convocação dos aprovados no concurso da Polícia Civil.

Na ocasião, Cameli mencionou as responsabilidades com a folha de pagamento dos servidores.

“Eu quero muito contratar e convocar todo mundo, mas nós não podemos mais deixar que alguns que se utilizem dessa ferramenta por algum interesse pessoal, eleitoral. Porque como eu disse, cada secretaria, cada parte do governo, tem planejamento e tem uma conta que tem que ser paga no final do mês”, explicou Gladson.

Apesar disso, ele se solidarizou com a situação das pessoas que estão esperando a convocação, e chegou a relatar um caso de um indivíduo que passava por um momento de insegurança, em razão da convocação ainda não ter sido efetuada.

“Eu queria pedir: não vamos brigar com os sentimentos dessas pessoas porque a expectativa é uma coisa que quando ‘ele’ [se referindo a coletividade que agura convocação] não vê a luz que precisa, o prejuízo pode ser muito maior, e responsabilidade, porque eu não quero ser taxado como o que não pagou a folha de pagamento”, finalizou o governador.

Nesta terça-feira (11), o assunto virou discussão na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Deputados de oposição chegaram a pedir um posicionamento oficial do Governo sobre a data oficial para convocação. Um requerimento foi enviado ao executivo pelo deputado Emerson Jarude (MDB), após a proposta ser aprovada por unanimidade.

Durante toda a entrevista, Gladson não disse uma data exata para contratar os novos policiais, peritos, delegados e escrivães.