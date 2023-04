“Não vai faltar peixe para a população na Semana Santa”, garante pescador de Sena

A Colônia de pescadores de Sena Madureira vem se organizando para não deixar faltar o peixe na semana santa, período em que muitos moradores não consomem carne vermelha e optam pelo pescado.

Nessa época do ano, os rios de Sena Madureira não oferecem o produto em grande quantidade. Com isso, para não deixar faltar o pescado, os profissionais recorrem aos peixes criados em cativeiros e também à importação de espécies de outros municípios.

De acordo com o pescador Gean, nesta quarta-feira (5), serão trazidos 500 quilos de branquinhas de Humaitá (AM). “Estamos trabalhando com a importação e, ainda, trazendo para o mercado peixes de açudes aqui da região. Trata-se de um produto de qualidade. O fato é que não vai faltar peixe na semana santa”, enfatizou.

O preço praticado em Sena Madureira varia de acordo com a espécie.