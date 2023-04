Nasce Lua, primeira filha de Viih Tube e Eliezer

Lua, primeira filha de Viih Tube e Eliezer, nasceu no último domingo (9/4). A ex-BBB anunciou a gravidez em setembro do ano passado, por meio de um vídeo publicado em seu canal do YouTube.

“Aqui é a Lua, cheguei! Nasci no domingo de Páscoa, dia 09 de abril de 2023 as 8:38h, pesando 3,555kg, com 49 cm! Meu apgar foi 9/10, cheguei ao mundo com 39 semanas e 2 dias”, disse a influencer no Instagram.

- Publicidade-

“Assim que nasci todos se emocionaram com meu primeiro encontro com a mamãe e o papai, fui direto para o colo da mamãe, já mamei e depois me acalmei com a voz do meu apaixonado papai, que até cortou o meu cordão! E me aguardem, porque sou ariana em! Aos pouquinhos vou conhecendo mais meus titios e titias aqui, tudo no tempo da mamãe”, completou Viih Tube.

Em uma série de fotos publicada pela ex-BBB, ela e o marido seguram Lua no colo e mostram detalhes da pequena.