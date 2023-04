Náuas e Atlético decidem uma vaga para o 2º turno do Estadual

Náuas e Atlético fazem neste sábado, 8, a partir das 15 horas, no Florestão, um jogo decisivo pelo primeiro turno do Campeonato Estadual. A partida é um confronto direto por uma vaga no returno e o Atlético tem a vantagem do empate.

Náuas com mudanças

O elenco do Náuas fechou a preparação na manhã desta sexta, 7, no campo do Calafate, e o técnico Zacarias Lopes confirmou um esquema ofensivo para o jogo.

“Vamos ter as entradas do Everton na vaga do Eduardo, no gol, e o Tuta ocupa o lugar do Dudu no meio. Precisamos ganhar o jogo e seremos ofensivos”, disse Zacarias Lopes.

Atlético no ataque

Mesmo com a vantagem do empate, o técnico Márcio Figueiredo (Faísca) resolveu manter o esquema com três atacantes.

“Não vamos jogar pelo empate. Queremos a classificação e por isso iremos em busca do resultado”, comentou o treinador.

Marivaldo no apito

Antônio Marivaldo será o árbitro do duelo entre Náuas e Atlético. Antônio Neilson e Carlos Alberto irão trabalhar como auxiliares.