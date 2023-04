Navio da 2ª Guerra Mundial é encontrado afundado com mais de 1.000 prisioneiros

Exploradores anunciaram que encontraram, nesta sexta-feira (21), um navio japonês afundado em 1942. A embarcação transportava prisioneiros e representou uma das maiores perdas marítimas da história da Austrália, tendo um total de 1080 vidas perdidas.

Entre as vítimas do naufrágio, estavam pessoas de 14 nações, dos quais 979 eram australianos. Eram prisioneiros e civis capturados após a queda de Rabaul em Papua Nova Guiné. A embarcação foi afundada pelo submarino estadunidense Sturgeon no dia 1° de julho de 1942. Foi necessário menos de 10 minutos para que os quatro torpedos da frota norte-americana afundassem o alvo.

Ao todo, a busca pelo navio chamado Montevideo Maru levou 12 dias, e foi necessário chegar até 4.000 metros de profundidade para achá-lo. O resgate aconteceu na ilha de Luzon, no Mar da China Meridional e contou com uma veículo subaquático autônomo para a procura.

A Silentworld Foundation, com sede em Sydney, anunciou que não serão feitos esforços para remover artefatos ou restos humanos em respeito aos familiares das pessoas que morreram. A associação sem fins lucrativos dedica-se à história marítima e à arqueologia.