NBA: Murray conduz, e Nuggets fazem 2 a 0 no confronto com os Wolves

Tendo Edwards à frente, os Timberwolves voltam dispostos para o jogo. Com muita intensidade, tiraram a diferença e viraram o placar no terceiro quarto e foram para os 12 minutos derradeiros vencendo por 89 a 87. Foi o sinal de alerta para os Nuggets. Contando com o apoio da torcida e a inspiração de Murray e Jokic, o time do Colorado reagiu e tornou a tomar conta, liquidando a fatura no jogo 2 do confronto.