“Nem eu pedi e nem ele ofereceu”, diz Bittar sobre exigir cargos para apoiar Bocalom

O senador Márcio Bittar (União-AC) disse, nesta quarta-feira (26), em Brasília, que não há qualquer contrapartida do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, em relação a seu apoio à gestão municipal. A declaração foi feita em relação às especulações de que, para apoiar Bocalom, que acaba de romper uma aliança política com o também senador Sérgio Petecão (PSD-AC), Márcio Bittar teria exigido cargos para seu grupo político.

Bittar disse que não pediu nem Bocalom o ofereceu tais cargos. Nas especulações surgidas logo após o anúncio da aliança do prefeito com o senador, a ex-esposa de Marcio, Marcia Bittar, seria nomeada secretária municipal de assistência social, e seu filho, João Paulo Bittar, iria para a direção da Fundação Municipal Garibaldi Brasil”.

Em Brasília, João Paulo Bittar disse ter sido informado das especulações de seu nome para a Fundação Garibaldi Brasil mas disse não ter sido convidado para o cargo. “Não conversei com ninguém da Prefeitura sobre este assunto”, disse Bittar filho.

Em Rio Branco, a candidata derrotada do PL ao Senado, Marcia Bittar, disse que retornou ao Acre apenas para agradecer aos votos que recebeu em 2022 e não falou sobre a possibilidade de assumir cargos na administração municipal.

O senador Marcio Bittar disse, por sua vez, que seu apoio à gestão de Bocalom se dar em função de seu reconhecimento em relação ao esforço do prefeito na realização de obras. Bittar lembrou que é autor de emendas como as que vão permitir a construção de viadutos em Rio Branco e que Bocalom deve começar a construí-los na capital assim que a estiagem permitir.

Já o prefeito, declaradamente candidato à reeleição que vai se dedicar na disputa para reeleição, disse que vai buscar um segundo mandato com o número ainda maior de votos do que obteve em 2020, quando foi á disputa no segundo turno por falta de apenas 600 votos para vencer no primeiro turno.

“Vou trabalhar para ter mais votos que na primeira eleição. Vou trabalhar para isso, porque eu volto a insistir. Quero ser o melhor prefeito que já teve em Rio Branco hoje”, disse o prefeito. “Quando eu peguei a cidade, estava um pirulito. Já tapamos os buracos de 1.100 ruas. Ainda tem mais os buracos de quase 3 mil ruas para a gente tapar ainda”, afirmou Bocalom.

Segundo ele, a Prefeitura de Rio Branco destinou mais de R$ 80 milhões, somente em 2023, para pavimentação asfáltica. “Vamos sair vitoriosos de todas essas dificuldades”, acrescentou.