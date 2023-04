Nesta quarta-feira, Humaitá enfrenta o Independência com objetivo definido

Humaitá e Independência fazem um confronto importante, mas com objetivos diferentes nesta quinta (27), a partir das 16 horas, no Florestão. O Humaitá soma 7 pontos e quer a vitória para seguir dependendo das suas próprias forças para conquistar o bicampeonato. O Tricolor tem 3 pontos e precisa ganhar para manter as possibilidades de garantir uma vaga nos torneios nacionais em 2024.

Humaitá completo

O técnico Maurício Carneiro deixou para confirmar os titulares somente no Florestão. Contudo, o zagueiro Diego e o volante Marquinhos são mais duas opções importantes para o confronto.

Independência indefinido

Depois de início promissor no Estadual, o Independência perdeu qualidade no seu futebol no momento mais importante da competição.

O técnico Eric Rodrigues tentou motivar os atletas para um confronto decisivo.

Jackson comanda

Jackson Rodrigues será o árbitro da partida entre Humaitá e Independência. Jean Carlos e Carlos Alberto irão trabalhar como auxiliares.