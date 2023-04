Neymar joga com s1mple, astro do CS:GO, no RJ

Neymar aproveitou a realização do IEM Rio 2023, campeonato internacional de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) disputado no Rio de Janeiro, para se encontrar e jogar com o ucraniano Oleksandr “s1mple”, astro da modalidade, eleito o melhor jogador da década no CS:GO. O atacante do Paris Saint-Germain (PSG) recebeu s1mple em sua casa e jogou CS:GO com o ucraniano na noite dessa quarta-feira.