Neymar se desespera e chora após perder mais de R$ 5 milhões; entenda

A sorte não anda ao lado de Neymar Jr. O jogador do Paris Saint-Germain acabou perdendo cerca de 1 milhão de dólares após abrir uma live na Twitch durante um jogo em um site de apostas.

Durante a transmissão ao vivo, os amigos do jogador tiraram sarro do azar e até chegaram a tocar a música temática do filme “Titanic”, na brincadeira. Então, entrando na piada, Neymar fingiu um choro e firmou que conseguiu “ir de um milhão para zero em 60 minutos”.

“Vou fazer um vídeo no YouTube sobre isso”, brincou o jogador ainda. Confira o momento em que o jogador percebe que perdeu cerca de 5 milhões de reais:

De acordo com as teorias da web, o objetivo seria mostrar as apostas milionárias dos famosos — e suas perdas — para mais pessoas engajarem na plataforma. Será?

Neymar Jr. alfineta haters na web

Durante a Copa do Mundo, Neymar Jr usou suas redes sociais para rebater os haters, após ser criticado por torcedores brasileiros mesmo fora de campo. Republicando no Instagram um post originalmente feito pelo jogador de basquete norte-americano LeBron James, o atleta brasileiro escreveu em seu perfil:

“Não é o crítico que conta; não é o homem que aponta como o homem forte tropeça, ou onde o realizador de ações poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está realmente na arena, cujo rosto está manchado pela poeira e suor e sangue; que se esforça bravamente; que erra, que fica aquém de novo e de novo, porque não há esforço sem erro e falha”