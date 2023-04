Nilson Mourão, o dono do fusca vermelho que transportava Lula no Acre, completa 71 anos

Neste 1º de abril de 2023, o sociólogo acreano Nilson Moura Leite Mourão completa 71 anos de idade. Natural de Tarauacá, Mourão foi o primeiro candidato do PT (Partido dos Trabalhadores) ao Governo do Acre, em 1982, quando tinha 30 anos de idade.

É formado em Teologia pelo Instituto de Teologia do Recife e mestre em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC). É professor concursado da Universidade Federal do Acre (Ufac), já aposentado.

- Publicidade-

Na mesma época em que disputou o Governo do Acre, em 1982, em São Paulo, outro fundador do recém-criado Partido dos Trabalhadores, o então metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva, concorria, também sem sucesso, ao governo do Estado. Em São Paulo, naquele ano, o governador eleito foi André Franco Motoro, do MDB. No Acre, o eleito foi o também taracauense e também do MDB, Nabor Teles da Rocha Júnior, que vem a ser primo legítimo de Nilson Mourão.

Desde aqueles longínquos anos 80, quando o PT foi fundado, a amizade entre o sociólogo acreano e o metalúrgico paulista só cresceu. “Todo ano o presidente Lula liga para ele, no dia do aniversário”, diz Ceiça Mourão, esposa de Nilson e mãe de seus três filhos. “Este ano, até agora, ele não ligou”, acrescenta.

Nilson Mourão está acometido por Mal de Parkinson desde 2019, doença degenerativa que o faz tremer e esquecer fatos passados. Ele tem dificuldades para se locomover e até na fala. Mesmo assim, na manhã deste sábado, disse ao ContilNet que quando Lula ligar, ele vai dizer: “Presidente, continue firme no seu propósito e em sua causa de vida de fazer com que, a partir de seu Governo, cada brasileiro possa fazer as três refeições diárias”.

Quase espartano, o político e homem público que teve 20 anos de mandato, dois de deputado estadual e três de deputado federal, de forma consecutiva a partir de 1994, sempre pelo PT, nunca mudou de casa. Desde que começou sua vida pública, sempre morou num imóvel simples do Conjunto Habitacional Bela Vista, em Rio Branco. Nesses anos todos, o carro mais caro que a família possuiu foi uma fiesta, carro popular da marca Ford.

Em matéria de carro, Nilson Mourão ficou famoso no país como o dono do fusca vermelho que, no Acre, sempre que Lula vinha ao estado, transportava-o no veículo, numa época em que o PT, incluindo sua cúpula, cabiam num Fusca ou no máximo numa Kombi. Quando Lula assumiu a presidência da República em 2002, quatro anos após a chegada do PT ao poder no Acre, o fusquinha vermelho foi aposentado.

“Foi quando a gente foi morar em Brasília. Era relíquia da qual tivemos que nos desfazer. Depois, nos arrependemos, tentando comprar de volta, mas acho que o carrinho não existe mais”, disse a mulher de Nilson Mourão.

Além de desfrutar da amizade de Lula, Nilson Mourão ostenta em sua biografia política encontros como o líder palestino Yasser Arafat, falecido em novembro de 2004, e com o papa João Paulo II, no Vaticano.